Девушку, что слушала музыку в наушниках, сбил поезд

На месте происшествия допросили свидетелей. Девушка не обратила внимание на поезд, хотя машинист подавал звуковые сигналы Фото: Информатор Киев

В Киеве на станции "Протасов Яр" поезд сбил несовершеннолетнюю девушку.

От полученных травм она погибла на месте, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия допросили свидетелей. Девушка не обратила внимание на поезд, хотя машинист подавал звуковые сигналы. Она была в наушниках.

"От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте", - говорится в сообщении правоохранителей.

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В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи. Информация об инциденте была получена в 10:50 утра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.