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вторник, 31 декабря 2019 19:13

Смерть на путях: мужчину сбила электричка

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Смерть на путях: мужчину сбила электричка
В Харькове электричка сбила мужчину. Фото: radiotrek.ua

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

Информация об инциденте была получена в 10:50 утра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось ... От полученных травм пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

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В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

На Житомирской трассе на въезде в Киев погибли двое велосипедистов - мужчина и женщина. Их на скорости сбил водитель Chevrolet Aveo.

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