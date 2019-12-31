Смерть на путях: мужчину сбила электричка

В Харькове электричка сбила мужчину. Фото: radiotrek.ua

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.



Информация об инциденте была получена в 10:50 утра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось ... От полученных травм пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

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В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

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