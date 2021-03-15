"Девочка умерла страшной смертью": самые резонансные убийства детей последних лет

В последние годы в Украине все чаще стали пропадать девочки. К их поискам присоединялись сотни неравнодушных, вся страна ждала новостей. Но поиски не получили счастливого завершения. Детей находили изнасилованными и убитыми.

Gazeta.ua вспоминает 5 самых резонансных дел: как искали пропавших детей, а также их убийц. И как их судили.

7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области исчезла 7-летняя Маша Борисова. Жила с матерью и братом Сергеем. В тот день играла с ним и соседскими детьми на улице: вместе развели костер и пекли картошку. Последний раз девочку видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. В какой именно момент и как исчезла, никто не обратил внимания. Мать пыталась сама искать ребенка, звонила к друзьям и родственникам, но тщетно. Около 20:00 обратилась в полицию. Ребенка круглосуточно искали почти полтысячи полицейских, военных, спасателей и волонтеров. Село и окружающую местность проверяли несколько раз. Тело нашли на четвертые сутки, 11 апреля, в недостроенном сарае недалеко от дома.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы

"Тело лежало в полимерном мешке, завязанном веревкой и поясом. Ребенка изнасиловали и задушили руками в день исчезновения", - рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Тело Марии Борисовой положили в мешок и выбросили в недострое неподалеку от ее дома

По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных действий были установлены 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них, но обнаружили его с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы этого человека в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта из лаборатории пришли результаты экспертизы, которые указали, что мужчина причастен к изнасилованию и убийству ребенка.

Автор: t.me/dkr_npu 62-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской грозит пожизненное заключение

Мужчине 62 года. Он житель поселка и знакомый семьи погибшей. Следствие продолжается. Полиция и прокуратура будут настаивать на максимальном наказании - пожизненном лишении свободы.

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23 июня 2019 года в селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области исчезла 13-летняя Инна Дубик. Днем пошла в магазин за хлебом и лимонадом и не вернулась. Родители о ее исчезновении заявили через шесть дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали.

Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. Ее изнасиловали и задушили. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему в то время было 24 года. Родом из Сумской области, в селе жил недавно. Имел прозвище Дымок. Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следователям объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил. Есть ли приговор в деле - не известно.

Автор: dp.npu.gov.ua Исчезновение 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской родители заметили через 6 дней. Девушку нашли изнасилованной и задушенной в дебрях

13 июня 2019-го в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Около 14:00 девочка вышла с местного Привоза, где работает ее мать, и больше ее никто не видел. Телефон не отвечал. Дарью круглосуточно искали около полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселок работали посты полиции, проверяли каждое авто.

Автор: od.npu.gov.ua 11-летнюю Дарью Лукьяненко из Ивановки в Одесской области в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей

Тело Дарьи нашли после третьего визита к местным предпринимателям Тарасовым на шестой день поисков, 19 июня. Обыск у них начался около 18:00. Тело обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрили их сына Николая. Его родителей и старшего брата в день исчезновения девочки не было дома. Он был знаком с Дарьей. Не учился и не работал. Помогал родителям и матери Дарьи на рынке.

Николай Тарасов на первых допросах признался, что преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "из-за физической несостоятельности". Решил убить девушку. Проткнул ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, надел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал к ногам 5 камней и бросил тело в яму. Одежду облил бензином и сжег.

Автор: pushkinska.net Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Родные девочки и прокуратура считают приговор слишком мягким и подали апелляции

Тарасова признали виновным в похищении, покушении на изнасиловании и умышленном убийстве Дарьи. А по статье "надругательство над телом" оправдали. И приговорили к 15 годам за решеткой. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда 21 января этого года. Родители девочки и прокуратура не согласны с приговором. Подали апелляции.

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25 августа 2018-го объявили в розыск 16-летнюю Диану Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Он тогда проходил срочную службу. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе.

Тело пропавшей нашли 26 марта 2019-го во время полевых работ недалеко от села Новая Поляна - в 12 км от села, где жила девушка. Было закопано на глубине 60 см. То, что останки принадлежат Диане, подтвердили три экспертизы.

Автор: Facebook Дианы Хриненкоо 16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы в Кировоградской области исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села

Подозреваемого в убийстве девушки искали 10 месяцев. Это 28-летний Николай Середницкий из села Новотреповка Знаменского района. Прятался в Польше. 13 августа 2019-го его задержали местные правоохранители. Следствие установило, что около часа ночи Середницкий ехал по Субботцам на "Жигулях" пятой модели. Увидел незнакомую девушку, которая шла по улице и разговаривала по телефону. В этот момент у него возникло желание ее убить. Ударил по голове неизвестным тупым предметом. Проломил череп, в результате чего та умерла. После этого положил тело в авто, отвез и закопал в поле. Он своей вины не признает. Суд над ним продолжается.

Автор: Facebook Николая Середницкого Николая Середницкого с Треповки Знаменского района Кировоградской области подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы. Девушка исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села

26 июня 2017-го в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка 8 суток искали более 200 полицейских, спасателей, военных и волонтеров. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. По подозрению в убийстве полиция задержала местного 33-летнего мужчину. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. На допросе признался в содеянном.

Автор: Евгений Бондаренко в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютин. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза.

"Заманил ее в дом. Она просилась домой, пугала матерью. Закрыл дверь на защелку, потому что хотела бежать. Завел в спальню и посадил на кровать. Она начала кричать. Накрыл лицо подушкой и ударил ножом. Потом изнасиловал. После бросил в подвал, как вещь. Она все время там была. А я 8 дней наблюдал, как ее искали", - рассказывал на допросе.

Он ударил девочку не менее 40 раз ножом, затем душил подушкой, а когда девочка потеряла сознание, изнасиловал. Девочка умерла страшной смертью, рассказывал прокурор по делу Евгений Бондаренко.

Автор: Евгений Бондаренко Убийцу Алины Васютиной приговорили к пожизненному заключению

Убийцу судили больше года. 5 сентября 2018 года Добропольский районный суд Донецкой области вынес приговор - пожизненное лишение свободы.

2 ноября 2019 года в Одессе исчезла 14-летняя Дарья Дробот. Днем ушла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области. Перед смертью была изнасилована. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался знакомый Дарьи - 15-летний Кирилл Оленич. Он ожидает приговора.