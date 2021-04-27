Дети попали в реанимацию после грибов

В Черниговской области четверо детей попали в реанимацию из-за отравления.
Они проживают в Репкинском районе. Попали 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы в тяжелом состоянии. У них острое отравление неизвестным веществом, сообщает Черниговская областная прокуратура.
Самому младшему восемь месяцев, самому старшему мальчику семь лет. Родители накануне накормили детей картошкой с грибами.
"Многодетная семья, в которой воспитывается пять детей, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Зарегистрировано уголовное производство", - говорится в сообщении.
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Родителей подозревают в невыполнении обязанностей по уходу за детьми.
В городе Дергачи Харьковской области массово отравились дети. Пострадали почти 40 учеников Дергачевского лицея №3. Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.
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