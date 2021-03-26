Дети летели через капот: парня с младшей сестрой сбили на переходе

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В Луцке водитель автомобиля Skoda сбил брата с сестрой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль даже не затормозил, утверждают свидетели происшествия. От удара дети перелетели через капот.

Авария произошла 26 марта на ул. Конякина, сообщает ГИТ.

Обоих несовершеннолетних забрала скорая. Мальчик получил травму ноги и царапины на лице. Девочка якобы пострадала меньше. На месте работает патрульная полиция.

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Медики "скорой" оказали на месте помощь 12-летнему ребенку. С подозрением на сотрясение головного мозга доставили в детскую больницу, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передают "Волынские новости".

В городе Турка на Львовщине 26-летний мужчина за рулем Volkswagen Golf сбил насмерть 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару. После чего въехал в стену дома. Авария произошла на ул. Молодежной.