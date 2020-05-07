"Дети играли, как вдруг земля под ногами провалилась": что рассказали о гибели 8-летней девочки

На Харьковщине в результате обвала песка погибла 8-летняя девочка. Фото: ТСН

На Харьковщине похоронили 8-летнюю Валерию из Золочева, которая накануне погибла под завалом песка в карьере.

Несчастье случилось, когда два брата с детьми выехали к пруду возле карьера на отдых. Пока родители рыбачили, дети играли на лужайке. Полицейские говорят, что дети ходили по самому краю карьера. Как вдруг земля под ногами провалилась и все трое пошли вниз. Уже там их накрыло горой песка, но старшая девочка еще успела позвать на помощь.

Мужчины бросились разгребать руками завалы. В то же время звонили в "скорую". На помощь прибежал местный мужчина, который неподалеку пас коров. 5-летнего Александра и 9-летнюю Екатерину достали быстро. А вот Валерию искали 20 минут, сообщает ТСН.

Но девочку нашли уже без сознания и бездыханной. Полтора часа медики пытались запустить ее сердце, но тщетно.

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"Синдром сдавливания и, конечно, недостаток кислорода определенный промежуток времени. Мы сделали все возможное и невозможное", - говорит директор центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Отец погибшей девочки - дальнобойщик, как раз вернулся из рейса. Мать - медсестра. У них остался сын - он 9-классник.

Злополучный карьер, рассказывают местные, начали разрабатывать еще в советское время. С тех пор уже несколько десятилетий он заброшен. Здешние чиновники подтверждают, что карьер - действительно ничей, ни на одном балансе не находится. Сколько таких в районе и какую таят опасность - понятия не имеют.

"Будем решать вопрос по этому карьеру и всем другим карьерам", - говорит руководитель Золочевской РГА Тамаз Гамбарашвили.

Полиция расследует дело, как несчастный случай. Со спасенными детьми работают психологи.

Трагедия произошла 6 мая около 15:20 вблизи пгт Золочев, когда девочка еще с двумя детьми играла вблизи песчаного карьера.