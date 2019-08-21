Детей снимали со 100-метровой высоты на мосту

Спасатели сняли с моста детей, застрявших на высоте 100 метров. Фото: УНИАН

Спасатели сняли с Северного моста в Киеве 6 детей, застрявших на высоте 100 метров.

20 августа в 17:42 поступило сообщение о происшествии в Главное управление ДСНС в Киеве, пишет УНИАН.

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"На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, и оказывали помощь по спуску данных лиц с моста. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестнице моста, использовался бензорез. К счастью, все остались живы и невредимы", говорится в сообщении.

Неизвестно, как и почему дети оказались на мосту.

Вечером 10 июля группа подростков забралась на ванты Северного моста в Киеве.