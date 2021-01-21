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четверг, 21 января 2021 21:32

Десятки смертей: вспоминаем самые масштабные пожары в домах престарелых за последние 10 лет

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Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это - пациенты и 4 работников. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.

Одной из версий возгорания называют неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Устанавливать причину трагедии будет специальная правительственная комиссия. Она будет иметь на это месяц.

Автор: gp.gov.ua
  В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек

Трагедия в харьковском приюте - не первая. Gazeta.ua вспоминает самые масштабные пожары с человеческими жертвами за последние 10 лет.

В ночь на 10 июля 2011-го загорелось в доме престарелых в селе Белое Дубровицкого района на Ровенщине. 16 человек погибли, еще 11 пострадали. Причиной пожара стало то, что один из пациентов курил в постели - с этой палаты пламя распространилось на всю деревянную постройку заведения, которая и сгорела дотла. Дежурная медсестра Людмила Василевская в ту ночь, увидев пламя, позвала на помощь заведующую, которая живет неподалеку. Тушить пожар прибежали и односельчане. Спасателей вызвали уже медики "скорой", которые прибыли на вызов.

Автор: МВС
  Дом престарелых в селе Белое Дубровицкого района Ровенской области выгорел до основания. 16 человек погибли, еще 11 пострадали
Дом престарелых в селе Белое Дубровицкого района Ровенской области выгорел до основания. 16 человек погибли, еще 11 пострадали

В ночь на 29 мая 2016-го загорелось в 2-этажном частном доме в Литочках Броварского района под Киевом. Погибли 17 человек. Удалось спасти 18 из которых 5-ро попали в больницу с ожогами. Один пострадавший впоследствии скончался.

Следствие выяснило, что приют был построен без соблюдения норм пожарной безопасности. Предварительная причина пожара - некачественное электропроводка или неисправный телевизор. Заведение работало нелегально, и несмотря на это, за содержание пенсионеров родственники платили в месяц от 6 до 10 тыс. грн. Полиция задержала основного подозреваемого - основателя дома престарелых 40-летнего Олега Дмитренко.

Автор: 112.ua
  В селе Литочки Киевской области произошел пожар, унесший жизни 17 человек
В селе Литочки Киевской области произошел пожар, унесший жизни 17 человек

13 октября 2019 года горело здание пансионата для престарелых в Днепре. Благодаря оперативным действиям спасателей, всех эвакуировали. Обошлось без погибших и пострадавших.

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22 декабря 2019 года загорелось в одном из корпусов областного психоневрологического диспансера в Старобельском районе Луганской области. В результате погибли 4-ро пациентов, еще трое были травмированы.

Автор: lg.npu.gov.ua
  Пожар в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната унесла жизни 4-х человек
Пожар в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната унесла жизни 4-х человек

18 декабря 2020 года в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере. Тогда спасатели эвакуировали 51 человека. Были спасены шесть пациентов заведения, которые прятались под кроватями. Обошлось без жертв.

Летом 2008 года в селе Крылов Корецкого района Ровенской области горел дом престарелых, в котором проживало 10 человек. Девять спасли. Погибла женщина, которая была прикована к постели. Дом не был оборудован пожарной сигнализацией. Ее установили там уже после пожара. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в помещении.

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Дата
21
января

5 человек погибли во время взрыва в доме

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