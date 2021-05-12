Дешевое шоу: Палатный отреагировал на обыски у него дома

Дома у Артура Палатного, председателя политисполкома партии "Удар", народного депутата VII-VIII созывов, возглавлявшего Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, проходят обыски. Также с обыском пришли в квартиру его первой жены, с которой Палатный развелся более 20 лет назад.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо. Исполнители - некоторые представители прокуратуры, совместно с другими, не достойными своих погон правоохранителями, в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу", - написал он.

По словам Палатного, правоохранители даже не могут адекватно объяснить основание для своих действий.

"Ни о каких соблюдениях норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется "под крышей" "сильных мира сего", - пишет он.

По словам политика, цель этих действий банальна - давление и запугивание.

"Потому что партия "Удар" может составить сильную конкуренцию на выборах. И, очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы - перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит", - добавил Палатный.