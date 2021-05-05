Держались за руки: спасли супругов с тяжелой формой Covid-19

Пара провела 16 дней в реанимации Фото: pixabay.com

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре выписали супругов, у которых была тяжелая форма коронавируса.

Пара провела 16 дней в реанимации, сообщил главврач Сергей Рыженко.

"Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили. Встреча после реанимации вышла трогательная.

Николай и Наталья 40 лет вместе. Он был директором завода, она - конструктором. Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог. По телефону услышал обессиленный голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова ", - рассказал Сергей Рыженко.

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По его словам, супруги были в реанимации 16 дней. У мужчины и женщины были интубация и цитокиновый шторм.

Сейчас все позади. Семейная пара выздоровела и возвращается домой.

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