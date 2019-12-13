Депутат-педофил надругался над 15-летней девушкой

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: t1.ua

Депутат одного из местных советов незаконно проник в чужое жилище и развратил несовершеннолетнюю.

"Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки", - говорится в сообщении прокуратуры Волынской области.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под домашний арест. Ведут следствие.

12 декабря в Николаеве мужчина с расстройствами здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ребенком сексуальное надругательство. Около 19:00 о преступлении сообщили родители ребенка, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. Родители пришли в гости к семье злоумышленника. Вместе отдыхали. В это время мужчина забрал мальчика и совершил с ним действия интимного характера.