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Денисова заявила о хакерских атаках на сайт украинского омбудсмена

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Денисова заявила о хакерских атаках на сайт украинского омбудсмена
Сайт Уполномоченного по правам человека подвергается постоянным хакерским атакам. Фото: Facebook/Людмиа Денисова

На официальный веб-сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный веб-сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда – приводят к его остановке и потере информации", – уточнила она.

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Только за вчера, 12 мая, после сообщения о подозрении на заражение коронавирусом украинского политзаключенного в РФ Сергея Бугайчука сайт дважды подвергался таким атакам.

Денисова отметила, что систематичность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет: 1 сентября 2018 сайт инфицировали вирусом, который заблокировал доступ к любому его разделу, кроме главной страницы. 14 мая 2019 года посторонние лица получили полный контроль над файловой структурой, из-за чего сайт был заблокирован. 18 апреля 2020 года в базу данных было загружено вредоносное программное обеспечение, которое генерировало сторонние ссылки на каждой странице сайта.

Денисова обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой начать следственные действия и найти злоумышленников.

Ранее о попытках осуществления DDoS-атак заявили несколько украинских сайтов.

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