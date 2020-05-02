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суббота, 02 мая 2020 15:51

Украинские СМИ сообщают о кибератаки

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Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Ряд украинских СМИ сообщают о DDoS-атаки. Фото: Скриншот по передаче "Наши Деньги".

В течение двух последних суток на несколько украинских сайтов осуществили попытки DDoS-атак.

Об этом отмечают в официальных обращениях изданий сайт "Обозреватель" и "Высокий замок онлайн".

Причиной "ударов", по мнению журналистов, могут быть обличительные публикации о спекулятивные сделки окружения президента Зеленского, а именно - ввоз в Украину защитных костюмов, САНИТАЙЗЕР, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая. В частности, в редакция "Обозревателя" отметили, что это самая за 16 лет DDoS-атака.

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Журналисты подозревают, что хакеров против их издания "заказал" заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум - претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Американское правительство планирует выделить в течение следующих четырех лет $ 38 млн для усиления кибербезопасности Украины. Первые $ 8 млн уже предоставили украинской стороне, сообщили в Госдепартаменте по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

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