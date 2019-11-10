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Дело Вороненкова: адвоката подозреваемого застрелили на охоте

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Дело Вороненкова: адвоката подозреваемого застрелили на охоте
Адвоката убийцы Вороненкова застрелили на охоте. Фото: РБК

В Житомирской области во время конфликта с егерями от огнестрельного ранения погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.

"Во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один мужчина с тяжелым ранением госпитализирован", - говорится на сайте ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Тяжелое ранение также получил получил 52-летний житель Киевской области.

"Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет", – отметили в полиции.

Расследование по факту данного преступления продолжается. Полиция предварительно квалифицирует событие, как покушение на убийство, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

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23 марта 2017 года около 11:30 у входа в отель 28-летний Павел Паршов выстрелил в бывшего депутата Госдумы РФ почти в упор и пытался бежать, его застрелил охранник Вороненкова.

Автор: ёёё
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