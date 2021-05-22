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суббота, 22 мая 2021 19:20

Дело Стерненко: судья заявил, что его кабинет обстреляли

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Дело Стерненко: судья заявил, что его кабинет обстреляли
Кичмаренко заявил о препятствовании деятельности. Фото: PROSUD

Глава Приморского райсуда Одессы, в котором объявили приговор активисту Сергею Стерненко, заявил об обстреле.

Сергей Кичмаренко сказал, что обнаружил на окнах своего кабинета следы от выстрелов, сообщает "24 канал".

Сообщение о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия он направил председателю Высшего совета правосудия Андрею Овсиенко.

Кичмаренко не знает, из какого именно оружия стреляли. Обратил внимание, что окна в кабинете расположены близко к его рабочему столу.

"Исходя из характера повреждений стекла, траектория полета пули была направлена ​​четко по мне", - заявил он.

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Стрелять могли в период с 14 мая по 17 мая.

"То, что произошло, связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", - говорит судья.

Приговор по делу Сергея Стерненка объявят 31 мая. Акцию в его поддержку перенесли на 30 мая, сообщает Telegram канал Стерненко. Ее планировали провести 22 мая, в 13:00 под Офисом президента.

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