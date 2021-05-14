Дело Стерненка-Демчука: как прошло слушание и когда могут вынести приговор

Одесситам Сергею Стерненку в Руслану Демчуку дали по 7,3 года тюрьмы. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Дело рассматривает Одесский апелляционный суд. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Одесский апелляционный суд не изменил меры пресечения Сергею Стерненку и Руслану Демчуку, которые приговором первой инстанции осуждены за разбойное нападение и похищение человека.

Во время заседания сегодня, 14 мая, обвиняемых пытался взять на поруки народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Но суд отказал и оставил фигурантов дела от круглосуточным домашним арестом. Также суд не разрешил Стерненку отбывать домашний арест в Киеве. Об этом Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

Во время заседания судьи исследовали протокол проведения следственного эксперимента с участием свидетеля Любви Захарченко, якобы из окна видела схватку у своего дома в автомобиле между нападающими и потерпевшим Сергеем Щербичем. Кроме того судьи рассмотрели документы о звонках между Щербичем , Стерненко и Демчуком в якобы день его похищения. Трафики звонков представили в виде схем, но без авторства и другой информации. Поэтому адвокаты Стерненка назвали их "картинками", информацию из которых идентифицировать невозможно. По словам защитников, из каких источников следователи констатировали, что это номера именно Стерненка и Демчука - неизвестно.

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В следующем заседании ожидается допрос эксперта, который подписывал судебно-баллистическую экспертизу пистолета, изъятого у Стерненка. О допросе эксперта ходатайствовал сам прокурор, заметив противоречия в экспертизе.

"Ожидается допрос эксперта, который стартовый пистолет назвал одновременно и шумовым и огнестрельным. Также может произойти стадия дебатов, и сразу после нее суд пойдет в совещательную комнату для принятия окончательного решения относительно приговора. Удивительно, но суд включил турборежим. Еще в прошлый раз откладывали заседание аж на 3 недели, а сегодня отмечали, что дело надо завершить слушать быстро", - написал Стерненко.

Следующие судебные заседания назначили на 20 мая в 14:30 и 21 мая в 10:00.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.