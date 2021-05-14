Дело Стерненка-Демчука: как прошло слушание и когда могут вынести приговор

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 207
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 288
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 459
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 486
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1098
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 774
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 612
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 792
Фото
Все фото
11
5
4
5
4
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Труп неделю пролежал в диване
Труп неделю пролежал в диване
Жертв искали у ночных клубов: задержали опасную банду &quot;таксистов&quot;
Жертв искали у ночных клубов: задержали опасную банду "таксистов"
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 414
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 414
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 297
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 459
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 108
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 19:49

Дело Стерненка-Демчука: как прошло слушание и когда могут вынести приговор

  Комментировать
Дело Стерненка-Демчука: как прошло слушание и когда могут вынести приговор
Одесситам Сергею Стерненку в Руслану Демчуку дали по 7,3 года тюрьмы. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Дело рассматривает Одесский апелляционный суд. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Одесский апелляционный суд не изменил меры пресечения Сергею Стерненку и Руслану Демчуку, которые приговором первой инстанции осуждены за разбойное нападение и похищение человека.

Во время заседания сегодня, 14 мая, обвиняемых пытался взять на поруки народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Но суд отказал и оставил фигурантов дела от круглосуточным домашним арестом. Также суд не разрешил Стерненку отбывать домашний арест в Киеве. Об этом Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

Во время заседания судьи исследовали протокол проведения следственного эксперимента с участием свидетеля Любви Захарченко, якобы из окна видела схватку у своего дома в автомобиле между нападающими и потерпевшим Сергеем Щербичем. Кроме того судьи рассмотрели документы о звонках между Щербичем , Стерненко и Демчуком в якобы день его похищения. Трафики звонков представили в виде схем, но без авторства и другой информации. Поэтому адвокаты Стерненка назвали их "картинками", информацию из которых идентифицировать невозможно. По словам защитников, из каких источников следователи констатировали, что это номера именно Стерненка и Демчука - неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги

В следующем заседании ожидается допрос эксперта, который подписывал судебно-баллистическую экспертизу пистолета, изъятого у Стерненка. О допросе эксперта ходатайствовал сам прокурор, заметив противоречия в экспертизе.

"Ожидается допрос эксперта, который стартовый пистолет назвал одновременно и шумовым и огнестрельным. Также может произойти стадия дебатов, и сразу после нее суд пойдет в совещательную комнату для принятия окончательного решения относительно приговора. Удивительно, но суд включил турборежим. Еще в прошлый раз откладывали заседание аж на 3 недели, а сегодня отмечали, что дело надо завершить слушать быстро", - написал Стерненко.

Следующие судебные заседания назначили на 20 мая в 14:30 и 21 мая в 10:00.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Стерненка-Демчука: как прошло слушание и когда могут вынести приговор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8352
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 7416
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 7029
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 5436
Самая популярная блогер позировала в бикини и посоветовала говорить &quot;нет&quot;
Самая популярная блогер позировала в бикини и посоветовала говорить "нет"
5
 1 Просмотров: 3798
Происшествия
Неизвестные подстрелили посреди дороги мужчину и скрылись на авто
Неизвестные подстрелили посреди дороги мужчину и скрылись на авто Просмотров: 144
Подарил жене цветы и позвал смотреть сюрприз: мужчина разнес себе голову в авто
Подарил жене цветы и позвал смотреть сюрприз: мужчина разнес себе голову в авто Просмотров: 684
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
11
 Просмотров: 441
От рыбы умерла женщина
От рыбы умерла женщина Просмотров: 396
Полицейские извинились перед женщиной за задержание 22 года назад
Полицейские извинились перед женщиной за задержание 22 года назад Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
5
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
3
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 522
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть