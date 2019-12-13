Дело Шеремета: военной медсестре Яне Дугарь вручили подозрение

Яне Дугарь вручили подозрение Фото: Zaxid.net

Представители Генеральной прокуратуры вручили уведомление о подозрении военной медсестре Яне Дугарь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет Укринформ.

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Волонтер и медик, Дугарь в начале войны на Востоке начала помогать Вооруженным силам. Официально учится в одном из львовских вузов. По версии следствия, именно Яна Дугар проводила разведку на месте преступления и фотографировала, где и как расположены камеры. Также полиция обнародовала телефонный разговор, где молодая девушка делится предосторожностями по обыскам у нее: говорит, что сохраняет в квартире 7 мобильных телефонов и набор сапера.

Соседи по общежитию, где она уже второй год снимает жилье, в причастность девушки к совершению преступления не верят. Они говорят, что с обыском к Яне правоохранители приходили неделю назад: поспрашивали и уехали.

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета волонтер 26-летняя Яна Дугарь имеет алиби. На момент убийства Шеремета она была в АТО. Об этом заявила народный депутат и основательница батальона медицинской помощи воинам АТО/ООС "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Также обнародовала в Facebook фотографию с изображением справки, что документирует пребывания Дугарь на Донбассе в то время, когда произошло преступление в Киеве.