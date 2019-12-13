Убийство Шеремета: нардеп заявила об алиби одного из подозреваемых

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета волонтер 26-летняя Яна Дугарь имеет алиби.

На момент убийства Шеремета она была в АТО. Об этом заявила народный депутат и основательница батальона медицинской помощи воинам АТО/ООС "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Также обнародовала в Facebook фотографию с изображением справки, что документирует пребывания Дугарь на Донбассе в то время, когда произошло преступление в Киеве.

Автор: facebook.com/yana.hospitallers Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета волонтер Яна Дугарь имеет алиби - во время убийства была в зоне АТО

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"На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета", - прокомментировала фото Зинкевич.

Она добавила, что вместе с экс-депутатом Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем "будет пробиваться" в Дугарь, чтобы защитить ее от обвинений. Считает, что доказательства, предоставленные по Яне, абсурдные даже по своей сути и притянуты за уши.

По версии следствия, Яна Дугар проводила разведку места преступления. В частности, она фотографировала камеры наблюдения незадолго до убийства журналиста Павла Шеремета.