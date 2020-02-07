Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия. Фото - novynarnia.com

В заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, есть несоответствия.

Во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Так, Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его авто. Уже во время первого заседания суда адвокат сказал, что Юлия Кузьменко узнала об убийстве Павла Шеремета на работе, просматривая утром 20 июля 2016 года ленту Facebook. Однако в дальнейшем ее защитник и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По делу Шеремета собирают доказательства - генпрокурор

Также отмечается, что 18 июля 2016 года Кузьменко вместе с нынешним сожителем вернулась из отпуска из Одесской области. Той же ночью она вместе с бывшим мужем (тогда они официально состояли в браке) поехала в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить родителей и сына из Турции.

Во время заседания 24 декабря 2019 года адвокат Кузьменко озвучил, что она 19 июля 2016 года в 02:00 находилась в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00.

В то же время, по информации полиции, сын и родители Кузьменко пересекли границу Украины в период с 00:12 по 00:18.

"Учитывая полученный в ходе следствия трафик телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Юлия Кузьменко уже в 1:24 была дома на улице Урловской", - добавляют в полиции.

В то же время сторона обвинения сомневается в правдивости показаний теперь уже бывшего мужа Юлии Кузьменко. Ведь во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он свидетельствовал, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. Однако в суде 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: коллега Антоненко рассказал в суде важные подробности

И последнее, защита заявляла, что Кузьменко не имела тесных связей с другими подозреваемыми, в том числе с музыкантом Андреем Антоненко. Однако следствие утверждает, что установило тесные отношения между врачом и музыкантом, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Антоненко.

"В частности, в 2016 году фиксируются 104 соединение между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сетиFaceboo", в том числе 89 - до совершения преступления", - говорится в сообщении.

Таким образом, при расследовании отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты, заявляет полиция. В уголовном производстве запланирован ряд следственных действий, завершение выполнения судебных экспертиз, а также иных процессуальных действий, в том числе инициированных стороной защиты.

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета 40-летней Юлии Кузьменко продолжили меру пресечения - содержание под стражей до 3 апреля. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 4 февраля.