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Дело Шеремета: прокуроры приняли новое решение

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Автор: ТСН
  Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжили до апреля 2020 года
Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжили до апреля 2020 года

Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на 2 месяца - до апреля 2020 года.

Такое решение принял Офис генерального прокурора, заявил прокурор по делу Сергей Зузак.

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По словам Зузака, пока рано принимать решение о направлении в суд обвинительного акта или о прекращении производства. Прокурор рассказал, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты и допросы, передает hromadske.

Также вчера, 3 февраля, было назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для подозреваемых в убийстве Шеремета, сообщает Радио Свобода. Из-за того, что адвокатов подозреваемых поздно сообщили о слушании, заседание по Юлии Кузьменко перенесено на 10:00 сегодня, 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11:30, по Яне Дугарь - на 14:00.

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета просили Офис генерального прокурора продлить срок досудебного следствия еще на 4 месяца - до июня 2020 года. Он заканчивается 12 февраля. Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош подавал возражения на ходатайство следователя. Говорит, что продолжение незаконно, противоречит УПК. Следователем необоснованная необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения сейчас срока досудебного расследования.

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Дата
04
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