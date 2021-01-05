Дело Шеремета: полиция будет расследовать "белорусский след" в январе

Аваков сообщил, что следственные действия будут проводить за рубежом. Фото: "Українська правда"

Расследование возможного "белорусского следа" в деле убийства журналиста Павла Шеремета проведут уже в январе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские спецслужбы имеют много доказательств того, что в КГБ Беларуси обсуждали возможность убийства Шеремета, передает "Интерфакс-Украина".

Следователи продолжают анализировать документы.

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"В декабре мы получили несколько больше материалов, чем опубликованные 4 января в прессе. Они нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы мы тогда приняли. У нас с тех пор сделали целый ряд международно-правовых поручений. Договоримся о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданый президентом Республики Беларусь 2012 года. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.