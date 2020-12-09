Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными

12 декабря в прошлом году в Киеве задержали военного и музыканта 49-летнего Андрея Антоненко. Его с военным медиком Яной Дугарь, 27 лет, и детским кардиохирургом 41-летней Юлией Кузьменко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Яна находится под залогом. 11 августа под домашний арест из СИЗО вышла Юлия. Музыкант уже год находится за решеткой. Прямых доказательств их вины следствие не имеет.

Автор: Сергей Старостенко Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк выбирает меры пресечения подозреваемым в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета. 13 декабря 2019 ujlf

Сейчас стадия судебного процесса, которая не позволяет прокуратуре предоставить все доказательства. Потому что установлен определенный процессуальный порядок. До того, как эти доказательства будут изучены в суде, фактически ситуация выглядит так, что слово прокурора против слова защиты. И все без доказательств, говорит Gazeta.ua адвокат Сергей Старенький.

Это пробел в уголовном процессе. Поэтому суды применяют такую ​​практику: то, что прокурор пишет - воспринимают на веру, как истину. А у прокурора есть обоснование, что на этой стадии не могу представлять доказательства, потому что это будет нарушением уголовного процесса. В процессе прописано, что сначала зачитывается обвинение, затем определяется порядок исследования доказательств. И только после этого на соответствующей стадии предоставляются эти доказательства. Здесь прокурор идет по набитой дорожке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: в деле допросили британского эксперта

На сколько прогнозируемым было такое решение, что Андрея оставят под стражей? И что должно произойти, чтобы меру пресечения смягчили?

Еще два года назад такие решения о мере пресечения вообще не обжаловались в апелляционном порядке. Сейчас, после решений Европейского и Конституционного судов, они обжалуются. Но апелляционные суды, как правило, откладывают такое рассмотрение, или прокурор не является. И срок этого постановления истекает. Апелляционные суды не заинтересованы, чтобы быстро и своевременно рассматривать такие жалобы. Вот и в случае Антоненко - тянули. И была прогнозируемая такая ситуация, что его оставят под стражей. Здесь возможно изменение меры пресечения, если перед судом будут освещены новые обстоятельства, которых ранее не было: либо защитой, либо прокуратурой. Пока таких новых обстоятельств кто-то не предоставит, его будут держать под стражей.

Ограничений на содержание человека в СИЗО нет никаких?

Когда дело находится в суде - нет. Единственное ограничение, оно не прямо прописано, но вытекает из уголовного процесса: человек не может находиться под стражей больше, чем предусмотрено максимальное наказание за то преступление, за которое его судят. Автор: Watchers.Media Андрей Антоненко родом из Киева. В 2003 году создал сольный проект "Рифмастер" - музыкальная группа военно-патриотического направления. Писал тексты и музыку, был вокалистом, гитаристом. С началом войны в Донбассе - волонтером, вывозил раненых. Впоследствии пошел на контракт в Силы специальных операций, имеет звание сержанта. Автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел". Женат, имеет двоих детей

Почему Почему Антоненко не хотят отпускать даже под домашний арест?

При оценке необходимости применения меры пресечения оценивается не только возможность повлиять на доказательства. Доказательная база состоит из показаний свидетелей в том числе. И на них можно повлиять, если человек будет на свободе. К тому апеллирует всегда прокуратура. Что вот, осознавая неотвратимость наказания, он может избегать суда, скрываться, сбежать, влиять на свидетелей. Кто из свидетелей допрошен, открывается на стадии окончания досудебного расследования. То есть, обвиняемый понимает, кто какие показания дает. И с этого момента возможно предположить, что могут быть угрозы. Что "вот, ты на меня такое-то наговорил. Ну, давай, меняй свои показания". И суд должен это тоже учитывать. Говорить, что содержание под стражей в Украине во избежание рисков - это смешно. На самом деле, содержание под стражей используется именно как средство психологического давления на человека

С момента ареста Андрей Антоненко чувствовал психологическое давление, рассказывал. В СИЗО ему запрещали брать теплые вещи, стричься, бриться. Не оказывали медицинской помощи. Под запретом - переписка и свидания с родными. На сколько это типичная, распространенная практика?

Это не просто распространенная, это обычная практика. Для этого у нас в Украине сейчас под стражу и берут. Потому уничтожать доказательства или воздействовать на свидетелей могут адвокаты и родные, по большому счету. Поэтому говорить, что содержание под стражей в Украине во избежание рисков - это смешно. На самом деле, содержание под стражей используется именно как средство психологического давления на человека. Ему предлагают постоянно соглашение со следствием. Мол, давай, подписывай, мы тебя выпустим, получишь минимальный срок или условный. Прокуратура в этом заинтересована. Потому что им тогда не надо ничего доказывать. Человек пришел в суд, сказала, что признаю вину, иду на сделку, вот она, я все подпишу. То есть, они закрывают вопрос обвинения. А держа под стражей к этому очень легко склонить. О том, что его морозили, не давали теплые вещи, медицинскую помощь не оказывали, уже есть тысячи решений ЕСПЧ о том, что это пытки. Украина постоянно выплачивает деньги за это. То же самое касается и запрета свиданий. Свидания с родственниками, которые не являются участниками уголовного процесса, предусмотренные законом. Они предоставляются с письменного разрешения следователя. И раз в месяц он должен его давать, если нет основания запретить. Автор: censor.net Жена музыканта Андрея Антоненко, Светлана, обнимает мужа, который уже год находится в СИЗО. Говорит, самое сложное объяснить детям, что полиция бывает хорошей, а президент и министры - умными и справедливыми

Какие недостатки системы обнажает это дело?

Очевидно, что наши силовые структуры используют уголовный процесс не как средство доказывания вины в преступлении. А как средство склонение любого лица, которое они определили, к признанию вины и склонению головы, скажем так. Даже если это лицо не виновно. То есть, построен процесс таким образом, что неравноправие в защите подозреваемого и в возможностях прокурора и следователя. Последние сейчас имеют серьезное преимущество. А человек не защищен процессуальными методами, чтобы это преимущество каким-то образом отбить. То есть, вот сейчас прокурор говорит: он виноват, он может убежать. Но он это ничем не доказывает. И человек, вместо того, чтобы по сути дела разговаривать и что-то доказывать, должен доказывать суду, что не будет никуда бежать. Хотя не должен этого делать. Это прокурор должен доказать, что он может убежать каким-то образом. Что он купил билет на самолет, готовит парашют, чтобы пересечь границу. А человек считается невиновным по определению. У нас презумпции невиновности, к сожалению, на этих стадиях процесса нет. А тем более в деле Шеремета. Когда дело началось с того, что людей объявили виноватыми на пресс-конференции должностные лица. Это яркая иллюстрация того, что презумпции невиновности в нашей стране не существует. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: Аваков будет держать Антоненко до последнего

Можно ли делать прогнозы - когда и чем закончится дело?

Прогноз здесь дать трудно. Потому что ситуация меняется. Дело слушается судом присяжных. Я ставлю себя на место прокуратуры, я бы очень серьезно давил и компрометировал присяжных для того, чтобы они не дергались вправо-влево. Такие громкие дела, как правило, непрогнозируемые. Судя с позиций защиты, которые они иногда озвучивают в СМИ, доказательной базы мало. Точнее, ее много. Но она вся под вопросом, спорная. И говорить о том, что там есть стопроцентная доказательная база - я бы не стал, пожалуй. Присяжные, это с одной стороны и надежда для них, что будет справедливое решение. А с другой стороны - это простые люди, которые ничем не защищены. На присяжных проще давить со стороны полиции и прокуратуры. И они примут решение, которое им скажут.

13 декабря в прошлом году Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016 го в автомобиле, принадлежавшему гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью. Имена подозреваемых полиция назвала 12 декабря прошлого года. На брифинге были руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления.