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пятница, 13 декабря 2019 22:43

Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки

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Следствие не установило личность женщины, которая привела в действие радиоуправляемую мину, заложенную под машиной журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, специальных очках. Потом она выходит с другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. Мы имеем гипотезы, кто этот человек. Но мы не знаем точно", - сказал Аваков.

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12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. По версии следователей, Антоненко организовал это преступление, Кузьменко заложила взрывчатку под машину.

Кроме них в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна и Владислав Грищенко и военная медсестра Яна Дугарь. Последняя якобы проводила разведку места, где должны были совершить преступление. Ее суд уже отправил под круглосуточный домашний арест.

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