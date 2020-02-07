Дело Шеремета: Антоненко сделал заявление

Подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Фото - zaxid.net

Музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказался давать показания.

Требует немедленно дать разрешение адвокатам на доступ к его личному делу в ИВС. А также показать результаты экспертизы по его роста. Соответствующиее рукописное письмо, адресованное следователю по делу Василию Бирку, опубликовали на странице Facebook-сообщества Free Riff.

"Для меня было неприятным сюрпризом, как вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - сказано в письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: коллега Антоненко рассказал в суде важные подробности

Музыкант пишет, что понял, почему адвокаты советовали отказаться говорить что либо.

"Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны. В том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", - добавил Антоненко. .

К тому моменту отказался отвечать на любые вопросы, ссылаясь на Конституцию.

Подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 5 февраля. На такой мере пресечения настаивали прокуроры.