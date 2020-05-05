Дело о квартирах для Нацгвардии: фигурантам ужесточили подозрения

В деле о недвижимости Нацгвардии появились новые подробности. Фото: pixabay/com

Экс-командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, бывшему народному депутату Максиму Микитасю и ряду должностных лиц компании-застройщика "Укрбуд Девелопмент", которые являются подозреваемыми в завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 млн грн, сообщили о подозрении в совершении новых преступлений.

Также, по сообщению пресс-службы НАБУ, установлены еще 2 участника коррупционной схемы. Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

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Таким образом число подозреваемых в махинациях с недвижимостью выросло до 8. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды незаконной деятельности злоумышленников.

Получены доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщика. Речь идет о 125 тыс. долл. США наличными, которые он распределил между собой (100 тыс.) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс.).

Также следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда топ-чиновников компании-застройщика в виде квартиры общей площадью 76 кв.м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Квартиру якобы приобрела близкая родственница экс-командущего по специальной цене 592,8 тыс. грн.

"Чтобы скрыть факт получения неправомерной выгоды и легализовать происхождения недвижимости, бенефициары и топ-менеджмент компании-застройщика прибегли к ряду незаконных действий путем подготовки, заключения и подписания фиктивных сделок и писем", – говорится в сообщении.

Также установлены факты использования бывшим конечным бенефициарным владельцем (экс-народным депутатом) и другими должностными лицами компании-застройщика заведомо поддельных официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент"), которые использовались в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева, а также с целью дальнейшего сокрытия совершенного особо тяжкого преступления.

На основании полученных доказательств бывшему нардепу и должностным лицам компании-застройщика уточнено подозрения.

Круг подозреваемых выглядит следующим образом:

– народный депутат Украины, бенефициарный владелец (контроллер) ООО "Укрбуд Девелопмент";

– исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент";

– генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент";

– заместитель генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам;

– командующий Национальной гвардии Украины;

– начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ;

– заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления;

– оценщик.

Расследованием махинаций с недвижимостью Нацгвардии занимаются детективы НАБУ с декабря 2017 по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины.