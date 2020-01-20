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понедельник, 20 января 2020 11:36

Подозреваемого экс-нардепа Микитася сняли с рейса

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Подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины.

Об этом в Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков" сообщил журналист Олег Новиков, а также в Telegram-канале "Лещенко тут" экс-нардеп Сергей Лещенко.

Автор: Центр противодействия коррупции
  Микитася снимают с рейса
Микитася снимают с рейса

Не разрешило вылететь Микитасю Национальное антикоррупционное бюро.

Его не задерживали, указывают оба источника.

Фото с рейса опубликовал Центр противодействия коррупции в Twitter.

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Микитась до 14 февраля должен прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы. Такую норму пресечения ему продолжил Высший антикоррупционный суд 25 декабря.

Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.

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