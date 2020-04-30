Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1404
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1206
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3339
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2340
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4752
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 882
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6183
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1620
Фото
Все фото
4
5
3
12
6
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления
Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Видео
Все видео
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
Вся улица в каплях крови: соседи рассказали о женщине, обезглавившей дочь
Вся улица в каплях крови: соседи рассказали о женщине, обезглавившей дочь
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
Мужчина с топором взял в заложники 3-летнюю дочь
Мужчина с топором взял в заложники 3-летнюю дочь
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2907
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2007
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1449
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 54
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
четверг, 30 апреля 2020 17:31

Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

  Комментировать
Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении
Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении. Фото: pixabay.com

Экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17 млн 440 тыс. грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"28 апреля 2020 года детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили бывшим замминистра обороны и директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о коррупции в оборонке. НАБУ сообщило новые подробности

Следствием установлено, что бывший заместитель министра обороны и директор этого департамента в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО.

"На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг., к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, уровень локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего в 10%", – отмечается в сообщении.

Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Как впоследствии установит следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет, это подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

"Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав это вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы", – говорится в сообщении.

СБУ разоблачила махинации должностных лиц бронетанкового завода Житомира. Их подозревают в растрате бюджетных средств, поскольку закупили некачественные запчасти по завышенной цене.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Выпустили сотый "Москвич-400"

Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 98230
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 24373
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 22221
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 21160
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 9828
Происшествия
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
4
 Просмотров: 27
Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде
Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде Просмотров: 18
Кожаре не удалось выйти из-под стражи
Кожаре не удалось выйти из-под стражи Просмотров: 63
Женщину, которая обезглавила дочь, привезли в суд: что она рассказала
Женщину, которая обезглавила дочь, привезли в суд: что она рассказала Просмотров: 2934
Сторонники "русского мира" готовили провокации
Сторонники "русского мира" готовили провокации Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 2998
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua