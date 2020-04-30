Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении. Фото: pixabay.com

Экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17 млн 440 тыс. грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"28 апреля 2020 года детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили бывшим замминистра обороны и директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Следствием установлено, что бывший заместитель министра обороны и директор этого департамента в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО.

"На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг., к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, уровень локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего в 10%", – отмечается в сообщении.

Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Как впоследствии установит следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет, это подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

"Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав это вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы", – говорится в сообщении.

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