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понедельник, 27 апреля 2020 17:09

Дело Гандзюк завершили за 40 дней

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Дело Гандзюк завершили за 40 дней
Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018-го года. Получила химические ожоги более 30% тела. После трех месяцев в больнице умерла. Фото: dw.com

Дело Екатерины Гандзюк завершили за 40 дней после возобновления досудебного расследования.

Об этом во время брифинга заявил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

"Около 40 дней с момента восстановления досудебного расследования понадобилось следователям и прокурорам, чтобы получить новые доказательства, систематизировать материалы дела и закончить досудебное расследование. За сегодняшним отчетом стоит тяжелая ежедневная работа нескольких десятков следователей прокуроров, оперативников СБУ и других ведомств. Было проведено почти 400 допросов, около двух сотен обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах", - рассказал Симоненко.

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В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры пресечения: залог в отношении председателя областного совета Владислава Мангера в размере 1,150 млн грн и содержание под стражей в отношении экстрадированного в Украинуе из Болгарии Алексея Левина.

По словам Симоненко, расследование нападения привлекло внимание Офиса генпрокурора и СБУ к другим правонарушениям на Херсонщине - в частности, это факты коррупции, о которых говорила Екатерина Гандзюк, "тесная связь власти всех уровней с вымогателями, рейдерами и другими представителями преступного мира". Поэтому в январе была проведена спецоперация в Херсоне и разоблачена преступная организация, участниками которой оказались лица, причастные к нападению на Екатерину Гандзюк. В указанном производстве 13 лицам сообщено о подозрении, расследование этих фактов продолжается.

Расследование по делу об убийстве советника мера Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.

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Дата
27
апреля

Экс-министра обвинили в убийстве

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