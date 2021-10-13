Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей

 
Ексклюзивы
1/5
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 504
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 126
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 684
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1674
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 504
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1188
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1863
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1179
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3150
Фото
Все фото
5
3
3
3
5
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и &quot;станцевал&quot; на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Видео
Все видео
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1341
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 603
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 801
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 00:09

Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей

  Комментировать
Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей
Мангер и Левину продлили содержание под стражей. Фото: Антикор

Днепровский районный суд Киева продлил меры обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин должны оставаться под стражей до 11 декабря, сообщается в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США указал на нарушение прав человека в Украине

31 июля 2018 советницу городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк облили кислотой. На тот момент она выполняла обязанности руководительницы делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Гандзюк с ожогами попала в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина умерла в киевской больнице от разрыва тромба.

Правоохранители установили подозреваемых в организации и исполнении нападения на Гандзюк. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием, получив от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Подозреваемыми соорганизаторами преступления является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 10674
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 8280
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4662
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 3618
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
 Просмотров: 3150
Происшествия
В Черном море потерпело крушение судно ВМС Украины
В Черном море потерпело крушение судно ВМС Украины Просмотров: 387
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
5
 Просмотров: 306
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы Просмотров: 909
В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка
В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка Просмотров: 162
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
8
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
7
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
Голосов: 31
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть