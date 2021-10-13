Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей

Днепровский районный суд Киева продлил меры обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин должны оставаться под стражей до 11 декабря, сообщается в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк".

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31 июля 2018 советницу городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк облили кислотой. На тот момент она выполняла обязанности руководительницы делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Гандзюк с ожогами попала в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина умерла в киевской больнице от разрыва тромба.

Правоохранители установили подозреваемых в организации и исполнении нападения на Гандзюк. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием, получив от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Подозреваемыми соорганизаторами преступления является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.