Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на детекторе лжи

Фото: facebook.com/vlad.manger

Подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер прошел опрос с применением полиграфа.

На все вопросы ответил правдиво, сообщил в Facebook.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - Нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - Нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО

Мангер также отметил, что полиграф определил как правдивые его ответы о причастности к криминалу работника СБУ Даниила Доценко.

По словам председателя облсовета, процедура длилась более 4 ч.

Исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской Ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины. Проводила процедуру эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева.

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский райсуд Днепропетровской области.