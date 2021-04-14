Дельцы обустроили в квартире типографию для печатания денег

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе задержали сообщников 40 и 45 лет, которые в квартире обустроили типографию для печати поддельных гривен.

Изготавливали злоумышленники купюры номиналом 500 грн. Далее сбывали их за полцены, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Отмечается, что младший фигурант был судим за аналогичное преступление. Его сообщник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

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Во время обыска у подозреваемых изъяли поддельные деньги, их макеты, многофункциональный печатный принтер, ультрафиолетовый детектор, краску и другое оборудование, которое использовали злоумышленники. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Хмельницкой и Одесской областях правоохранители провели спецоперацию против фальшивомонетчиков. Преступную группу организовал 38-летний житель Хмельницкого района и 32-летний одессит. Раньше их привлекали к уголовной ответственности. Полицейские провели 18 обысков. Изъяли фальшивые гривны, иностранные купюры, специальные клише и оборудование для изготовления фальшивых денег.