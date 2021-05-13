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четверг, 13 мая 2021 14:40

"Действия мужчины были адекватны" - адвокат о нападении на Пекельного

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&quot;Действия мужчины были адекватны&quot; - адвокат о нападении на Пекельного
Андрея Пекельного с Тернопыльщины подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Он находится под домашним арестом. Фото: facebook.com/80brigade

На Тернопольщине продолжается следствие по делу о нападении на дом участника ООС 24-летнего Андрея Пекельного в селе Глещава Теребовлянского района и смертельном ранении одного из пяти налетчиков - Владимира Воробца, 23 года.

Андрей находится под домашним арестом. Ходатайство в суд об изменении меры пресечения на личное обязательство пока не поступало. Подозрения нападавшим на его дом тоже еще не вручили. Пекельного должны опросить по этому делу, а также он должен опознать нападавших. Об этом Gazeta.ua рассказала руководитель пресс-службы областной прокуратуры Леся Гурецкая.

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Действия Андрея Пекельного были адекватны в отношении вооруженного сопротивления и самозащиты, считает адвокат Сергей Старенький.

"Это было групповое нападение. И это было нападение на дом этого человека. Даже если б нападали не в доме, а во дворе - без разницы. Закон это не разграничивает. Поэтому мужчина имел право использовать оружие для самозащиты. В данном случае - нож. Действия мужчины были адекватны в отношении вооруженного сопротивления и вооруженной самозащиты", - считает адвокат.

Добавил, что закон об обороне в Украине есть некорректным. И он не защищает лицо, на которое нападают. Он носит оценочный характер. Оценочное суждение должны давать полицейские и прокуроры.

Если следствие все же установит, что Пекельный превысил пределы необходимой обороны, его могут посадить на два года.

Трагедия произошла в ночь на 2 мая. Андрей Пекельный пошел на дискотеку в местный клуб. Там на него напали пятеро мужчин из соседней Ивановки. Андрей после потасовки убежал домой. Ребята - за ним. Пекельный защищал себя, мать и свой дом и смертельно ранил одного из компании - 23 летнего Владимира Воробца. В 23:54 вызвал полицию, сообщил о нападении и раненном. Его задержали и объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. На следующий день дело переквалифицировали на "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Взяли под домашний арест по решению суда.

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