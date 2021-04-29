Дед 16-летнего подростка, который зарезал свою семью, хочет отомстить внуку

В Киеве в квартире на ул. Ревуцкого, 44 нашли зарезанными супругов и их 8-летнего сына. Под подозрением старший - 16-летний Максим. Его арестовали без права на залог. Мотив преступления устанавливаются. Фото: tsn.ua

Дед 16-летнего Максима Сумина из Киева, подозреваемого в убийстве родителей и брата, заявил, что хочет убить внука.

Николай Сумин не сможет простить ему зверство. И подозревает, что на преступление внук пошел под наркотиками.

"Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это ж надо быть зверьем таким. Очевидно, он наркотики принял", - говорит мужчина, передает "Сегодня".

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Добавил, что его сын болел и был в психдиспансере на учете. Жена Оксана манипулировала им, а однажды чуть не зарезала. Нож прошел под сердцем. После этого инцидента его сыну нельзя было пить, но жена заставляла. Мужчина работал слесарем, а жена сидела дома. Она пьяница с самой молодости. С младшим внуком Андреем, который погиб от рук собственного брата, тоже были проблемы.

"Он плохой мальчик был, к нам придет - тихий, а в школе детям ручки ломал, такое, психически был тоже болен", - говорит мужчина.

Бабушка Нина Сумина жалуется, что у них нет денег, чтобы забрать тела из морга. Их пенсия - около 2 тыс. грн, а на похороны нужно примерно 30 тыс. гривен.

В Киеве в квартире на ул. Ревуцкого 16-летний парень убил своих родителей и 8-летнего брата. Тела нашли 26 апреля. Тревогу забила бабушка подозреваемого, мать его отца. Рассказала, что три дня не может дозвониться к сыну. Вызвала полицию. О подозреваемом известно, что он студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Ранее он не попадал в полицию и не привлекался к ответственности за нарушения.