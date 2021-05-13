Дебошир в поезде разгромил купе

Полицейские задержали пассажира поезда №49 "Киев - Трускавец" за погром в купе.

Мужчина разбил стол, выбил окно, повредил постель и оставил много мусора, сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзалізниці Александр Шевченко.

Автор: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua Мужчина разгромил купе в вагоне

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"Такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами. Но нет. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда №49" Киев - Трускавец ". И это сильно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону. Возможно, наш сервис не всегда идеален, но мы над этим работаем ", - отметил Шевченко.

Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил-Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал в Facebook, оно быстро распространилось в сети.