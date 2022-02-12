ДБР "слило" видео с допросом днепровского стрелка - адвокаты

Поліцейські "злили" в мережу відео, як солдат Артем Рябчук розстрілює на Південмаші в Дніпрі товаришів по службі. Фото: t.me/UA_National_Police

Адвокаты сроковика Артема Рябчука, расстрелявшего на Южмаше в Днепре 10 человек, написали более десяти заявлений о нарушении правоохранителей во время расследования.

Об этом заявили во время пресс-конференции в Киеве, передает Gazeta.ua.

"Речь идет о преступлении, совершенном следователем, руководством Государственного бюро расследований, руководством воинской части, где служил Рябчук", - сказал один из адвокатов Денис Гордеев.

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В частности, в ДБР предоставили центральному телеканалу доступ к видео допросу Артема Рябчука, хотя он отказался от этих показаний.

Кроме того, запись была порезана. И неизвестно, кто изменил запись – журналисты или ДБР.

Сторона защиты Рябчука все еще не получила все материалы дела, уточнил Гордеев. При этом, по его словам, у работников СМИ гораздо больше информации, чем у них.

Видео первого допроса срочника Артема Рябчука появилось в распоряжении ТСН. На нем он рассказал об издевательствах, которые пришлось терпеть во время службы в части Нацгвардии в Днепре. В частности, он рассказал о "бессмысленных задачах" и травле со стороны сослуживцев. Однако вскоре отказался от этих показаний.