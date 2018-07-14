"Даже не понимал, где он" - нарколог о состоянии чиновника, сбившего двух женщин

Виктор Олефир проходить признание на приборе "Драгер" в присутствии двух свидетелей отказался. Фото - Mukachevo.net

13 июля ночью председатель Перечинской РГА, что на Закарпатье, Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения наехал на автомобиле Jeep Cherokee на двух местных женщин. Чиновник был за рулем в нетрезвом состоянии.

Проходить освидетельствование на приборе "Драгер" в присутствии двух свидетелей отказался. Поэтому вывод о его состоянии за рулем сделал нарколог. Врач высшей категории стационарного отделения Закарпатского областного наркологического диспансера Михаил Мацола сообщил, что впервые за свою практику видел настолько пьяного водителя, передает телеканал "Sirius".

"Он даже не понимал, где он находится. Полностью дезориентирован", - сказал Мацола.

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В аналогичном состоянии находилась и пассажирка джипа, которая тоже отказались проходить признание на драгере.

На Закарпатье председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee на еврономерах сбил двух женщин. Пострадавшие - местные жительницы возрастом 71 и 56 лет, их доставили в реанимацию райбольницы. Младшая женщина скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи.