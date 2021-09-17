Дальнобойщика раздавило двумя фурами на границе

На пункте пропуска Шегини во Львовской области 64-летнего дальнобойщика раздавило двумя фурами. Фото: lv.npu.gov.ua

На пункте пропуска Шегини в Яворовском районе во Львовской области погиб 64-летний водитель грузовика DAF, житель Хмельницкого. Его раздавило между двумя фурами.

Трагедия произошла 16 сентября примерно в 22.25, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"DAF начал самовольно двигаться. Водитель пытался на ходу заскочить в кабину. В это время грузовик столкнулся с другой припаркованной фурой Scania польской регистрации. Водитель получил травмы. Скончался на месте", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Бердичеве Житомирской области под колесами собственного авто Mercedes Vario погиб 56-летний житель областного центра. Трагедия произошла, когда мужчина выгружал товар у магазина. Автомобиль покатился назад. И водитель, пытаясь его остановить, побежал в кабину. Однако упал и попал под колеса.