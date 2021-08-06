Дали 25 дней: новые подробности заказного убийства в Одессе

В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия. Фото: od.npu.gov.ua

Мотивом убийства 25-летнего Лачина Мамедова в Одессе стали деньги.

Мужчина якобы задолжал кому-то на рынке "Седьмой километр". На возвращение долга мужчине давали 25 дней, сообщает Telegram канал "Ху***ая Одесса" со ссылкой на собственные источники.

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"Причина убийства в деньгах, которые погибший задолжал коммерсу с "Седьмого километра". На этой почве произошел конфликт по телефону. Его спросили: "Сколько тебе лет?" Тот ответил 25, и ровно 25 дней ему дали на возврат денег. В результате прожил 24. На 25-й был застрелен", - сказано в сообщении.

Киллера сегодня утром, 6 августа, якобы задержали в Киеве. Официального подтверждения от полиции пока нет.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, купил заранее и бросил неподалеку.