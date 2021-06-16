Что грозит пешеходу, который толкнул под грузовик велосипедиста

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали мужчину, который толкнул под колеса грузовика велосипедиста 27-летнего Виктора Заболотного.

Это 47-летний местный житель, рассказала Татьяна Мельник из отдела коммуникации столичной полиции.

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"Прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который ехал навстречу. В результате падения велосипедист попал под колеса крупногабаритного авто и погиб на месте", - рассказала Мельник.

Дело расследуют как нарушение действующих на транспорте правил. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Трагедия произошла 15 июня на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева. Велосипедист упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. Получив травму головы, он скончался на месте.