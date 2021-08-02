Чиновники "забыли" заплатить 30 млн грн налога

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" обыскала налоговая милиция. Должностных лиц предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Фото: ГФС Украины

"Должностные лица нескольких обществ, по предварительному сговору с должностными лицами Киевзеленстроя, в период 2019-2020 годов уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 миллионов гривен. Сделали это путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Он добавил, что за упомянутый период указанные предприятия по заказу Киевзеленстроя осуществили строительство и реконструкции парков Киева на сумму свыше 220 млн грн.

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Обыски провели в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и других обществ. Изъяли первичные финансово-хозяйственные документы о проведенных работах: ремонты и реконструкции парков, тендерные документации и другие.

Досудебное расследование продолжается.

Серия обысков, в частности, повторных в помещениях КГГА продолжается. Сотрудников учреждений подозревают в коррупции касательно выделения земли, махинации на закупках, завладения средствами городского бюджета и уклонения от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично.