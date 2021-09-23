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четверг, 23 сентября 2021 11:12

Чиновники вместо э-учебников закупили некачественные сканкопии на 16 млн

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Чиновники вместо э-учебников закупили некачественные сканкопии на 16 млн
Услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Фото: pixabay.com

На Николаевщине растратили 16 млн грн при закупке электронных учебников для школ.

Подозрения в служебной халатности и растрате объявили экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия, сообщает пресс-центр МВД.

"В течение 2017-2019 годов директор одного из департаментов ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг. А именно доступ к платформе сервисов электронной школы и использование учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области", - говорится в сообщении.

Пособия были лишены функционала - не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях во время приобретения, а представляли собой сканированные варианты учебников. Не проверив данные, чиновники подписали документы и перечислили средства из бюджета.

Большинство отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе.

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В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенных Европейским банком реконструкции и развития на утепление школ и детсадов города. Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая в 2019-2020 годах проводила работы по программе повышения показателей энергоэффективности.

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