Чиновники вместо э-учебников закупили некачественные сканкопии на 16 млн

Услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Фото: pixabay.com

На Николаевщине растратили 16 млн грн при закупке электронных учебников для школ.

Подозрения в служебной халатности и растрате объявили экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия, сообщает пресс-центр МВД.

"В течение 2017-2019 годов директор одного из департаментов ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг. А именно доступ к платформе сервисов электронной школы и использование учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области", - говорится в сообщении.

Пособия были лишены функционала - не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях во время приобретения, а представляли собой сканированные варианты учебников. Не проверив данные, чиновники подписали документы и перечислили средства из бюджета.

Большинство отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе.

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