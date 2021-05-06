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четверг, 06 мая 2021 12:40

Чиновники УЗ присваивали зарплаты работников

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Чиновники УЗ присваивали зарплаты работников
Преступники присваивали средства госпредприятия из-за безосновательного начисления заработных плат и других соцвыплат Фото: ssu.gov.ua

СБУ заблокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области.

Преступники присваивали средства госпредприятия из-за безосновательного начисления заработных плат и других соцвыплат. Они нанесли государству ущерб на 1 млн. грн, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Установлено, что чиновники начисляли зарплату работникам, фактически не состояли на рабочих местах. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в "отпуске" зарплату работники должны были отдавать чиновникам", - говорится в сообщении.

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Во время обысков рабочих мест участников сделки правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи.

Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении. Следствие продолжается.

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов для стрелкового оружия. Мужчина нанес государству ущерб на 500 тыс. грн.

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Дата
06
мая

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