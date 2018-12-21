Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете

В Херсоне в кабинете начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции городского совета Ростислава Маршака произошла драка между ним и посетителями.
Местные жители пришли к чиновнику с жалобами в связи со строительными работами, которые ведутся по соседству с их домами. По мнению людей, это провоцирует разрушение зданий, сообщает kherson.net.
Ростислав Маршак в ответ на недовольство жителей выругался и попытался вытолкать людей из кабинета. В результате одна из женщин упала.
После этого вспыхнула драка: активисты повалили чиновника на пол и удерживали так до приезда правоохранителей. В итоге обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
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