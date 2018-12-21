"Терзали, угрожали ножом в лицо" - на девочку напал полицейский

В Киеве двое парней напали на 12-летнюю девочку и отобрали мобильный телефон. Фото: kremen.today

В Киеве 20 декабря в районе Отрадного 2 парней напали на 12-летнюю девочку. Угрожали ножом для того, чтобы отобрать мобильный телефон. Одним из нападавших оказался полицейским.

"Сегодня, 20 декабря, на мою младшую дочь Яну (12 лет) в парке за кинотеатром Тампере в 18:00 напали 2 взрослых парней 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялась, они ее повалили на снег, закрыли рот рукой и отобрали телефон", - рассказала мать девочки Наталья Саргсян в Facebook.

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По словам женщины, старший парень является сотрудником правоохранительных органов, женат, имеет 10-месячного ребенка. Задержать преступников помогли 2 граждан, которые шли в детский сад забирать своих детей. Они спасли девочку, правонарушителей задержали с телефоном и вызвали полицию.

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии ТСН подтвердила факт совершения правонарушения. По ее словам, одним из парней действительно есть сотрудник полиции. Открыто производство, дело передано в Госбюро расследований.

"Делом занимается ГБР, потому что в ней фигурирует полицейский. Полиция Киева проводит служебное расследование, а ГБР начато уголовное производство и, соответственно, осуществляется расследование этого правонарушения", - сказала Блищик.

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