Спасатель сорвался с 24 этажа

В Киеве сорвался с 24 этажа боец ​​Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Шевченко.

Его тросы обрезало стеклопакетом, сообщает "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве сорвался с 24 этажа боец ГСЧС Александр Шевченко

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"К сожалению, страна потеряла еще одного героя. Александр Шевченко сорвался с 24 этажа дома, его тросы обрезало стеклопакетом. Саша был бойцом ГСЧС. Коллеги называли его настоящим профессионалом", - говорится в сообщении.

В доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19 этажа в шахту. По словам очевидца, в момент падения в лифте находился человек.