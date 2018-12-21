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пятница, 21 декабря 2018 10:30

Спасатель сорвался с 24 этажа

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В Киеве сорвался с 24 этажа боец ​​Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Шевченко.

Его тросы обрезало стеклопакетом, сообщает "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ
  В Киеве сорвался с 24 этажа боец ГСЧС Александр Шевченко
В Киеве сорвался с 24 этажа боец ГСЧС Александр Шевченко

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"К сожалению, страна потеряла еще одного героя. Александр Шевченко сорвался с 24 этажа дома, его тросы обрезало стеклопакетом. Саша был бойцом ГСЧС. Коллеги называли его настоящим профессионалом", - говорится в сообщении.

В доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19 этажа в шахту. По словам очевидца, в момент падения в лифте находился человек.

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