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воскресенье, 25 апреля 2021 14:56

Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
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Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет
Фото: od.npu.gov.ua
Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет
Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет
Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет
Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет

Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Их личности установили, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о правовой квалификации дела.

Сегодня, 25 апреля, в заброшенной колодца в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 33 лет.

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Дата
25
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