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понедельник, 25 октября 2021 21:59

Четыре авто попали в смертельное ДТП на Днепропетровщине
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Фото: dp.dsns.gov.ua

В районе села Надежда Криворожского района Днепропетровской області произошла авария с участием четырех легковых авто.

В результате массового ДТП погиб мужчина, сообщает пресс-центр ГСЧС. Еще три человека пострадали.

"Из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись четыре автомобиля: Москвич 2141, Audi A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.

64-летний водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте. Тело мужчины зажало искореженными конструкциями авто. Спасатели доставали его с помощью гидравлических ножниц и домкратов.

Водители других автомобилей получили травмы, но от госпитализации отказались. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

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На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль такси Opel Vectra. В результате столкновения 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузовика не пострадал.

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