Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний

Фото: facebook.com/khersonpolice.official/

За рулем автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в дерево, находился 15-летний житель поселка Большая Александровка в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба региона в Facebook.

Отмечается, что в салоне машины находились односельчане водителя 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга. Все погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабное столкновение на трассе Одесса-Киев: новые подробности и фото

"Еще два 17-летних пассажира (жители Большой Александровки. - Gazeta.ua), доставили в больницу с травмами различной степени тяжести". - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Трагедия произошла в ночь на 24 октября примерно в 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Водитель и трое пассажиров погибли на месте аварии.