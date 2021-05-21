Чета педагогов-логопедов насиловала детей: шокирующие факты

Фото: od.npu.gov.ua

В Беляевке Одесской области разоблачили супругов, которые под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке детей насиловали их.

53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили малышей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом". Однако, как оказалось, женщина склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - рассказали в полиции.

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Правоохранители имеют доказательства о развращении двух детей - 2015-го и 2017 года рождения. Во время обыска дома у фигурантов изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.

Извращенцам может грозить лишение свободы на 15 лет или пожизненно. В суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

29-летнему волынянину, который систематически насиловал малолетнего мальчика и создавал порнографическую продукцию с его участием, вынесли приговор. Мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 13 годам тюрьмы.