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четверг, 11 февраля 2021 13:46

Черное и Азовское моря накроет шторм

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Черное и Азовское моря накроет шторм
Также отмечают, что высота волн в Черном море будет достигать 30-50 дм, а в Азовском 15-20 дм. Фото: pixabay

12 февраля в акватории Черного и Азовского морей прогнозируют шторм.

Синоптики предупреждают о 2-м уровне опасности, оранжевом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"12 февраля на акваториях Черного моря, кроме восточной части, и Азовского моря порывы ветра 25-28 метров за секунду", - написали в сообщении.

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Также отмечают, что высота волн в Черном море будет достигать 30-50 дм, а в Азовском - 15-20 дм. В северо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов.

В ночь на 11 февраля из столицы вывезли почти 4 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 418 единиц спецтехники и 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборки.

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Дата
11
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